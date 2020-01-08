Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Savaş ve barış bizde seçim kampanyalarının konusu değildir

Bugün Türkiye çeşitli uluslararası krizlerin orta yerindedir ve bu krizlerin ülkemizi etkilememesi için, hükümet gereken her türlü adımı atmaktadır. Ancak günlük siyasi polemiklere kendimizi, kaptırırsak, atılan adımların farklı değerlendirmelere konu edilmelerine kendimizi, kaptırabiliriz. Ve mesela iktidarın yeniden seçilmek için Suriye’de ve Libya’da adımlar attığını düşünmek gibi bir sapkınlığa da kendimizi kaptırabiliriz.

Bereket bizim demokrasimiz henüz Amerikan demokrasisi kadar şirazesinden çıkmadı. Yani savaş ve barış bizde seçim kampanyalarının konusu değildir.

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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