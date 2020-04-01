Mehmet Barlas: Salgın tehlikesi başkanlık sistemi tartışmalarını rafa kaldırdı

Yaşanan salgın tehlikesi, ‘Başkanlık Sistemi’ tartışmalarını rafa kaldırdı. Ancak bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında somutlaşan Başkanlık sisteminin, yaşanan olağanüstü duruma ilaç gibi geldiğini de görmezden gelemeyiz. 2002 yılından bu yana önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının üstün yanlarını da, aksaklıklarını da içeriden gördü Erdoğan… Ve kendince gerekli gördüğü atılımları hiç geciktirmeden gerçekleştirdi.

Mehmet Barlas’ın yazısı