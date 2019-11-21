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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Sabotaj ve hatta kadermiş gibi görünen ekonomik krizlere rağmen Türkiye kendini geliştirdi

Evet… Türkiye’nin çevresinde ve içinde bulunduğu coğrafyada hangi ülke varsa hepsi hem petrol, hem de doğal gaz zenginleridir. Eğer Misak-ı Milli gerçek olabilseydi, Türkiye’nin de petrolü olacaktı, ama olamadı işte…


Aslında belki de bir şanstı bu durum. Çünkü Türkiye toprağın altına değil, toprağın üzerindeki insan varlığına güvendi… Kadrolarını yetiştirdi, ürettiği kaynaklarla alt ve üst yapısını tamamladı. Üstelik bunları demokrasinin yabancısı olan Ortadoğu coğrafyasında, demokrasi içinde yaptı. Kesintilere ve sabotajlara ve hatta kadermiş gibi görünen ekonomik krizlere rağmen Türkiye kendini geliştirdi.

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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