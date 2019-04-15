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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Perincek bile Erdoğan’ın hakkını teslim ettiğine göre, Türkiye gerçeği budur

-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Tayyip Erdoğan’sız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP,İYİ Parti hükümeti olur. Onlar daTürkiye’yi yangın yerine çevirir, 3ay yönetemez.” dedi.
Perinçek, “HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika’nın kuvvetleridir. Bırakalım onlara iktidar olanaklarını sağlamayı onlara hapishaneden başka hiç bir imkan ve yer veremeyiz. Onlara hapishane var.” dedi.
Doğu Perincek bile ideolojik açıdan tam karşıtı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkını teslim ettiğine göre, Türkiye gerçeği budur.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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