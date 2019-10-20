Mehmet Barlas: O salı günü Amerika ile varılan uzlaşmanın son noktasına ulaşmış olacağız

Meğer 120 saat ne kadar uzun bir zaman dilimiymiş. Chagall’in “Zaman kıyısı olmayan bir nehirdir” sözünün ne kadar doğru olduğunu yine anladım. Bu yazıyı yazarken 120 saatin 48’i bile tamamlanmamıştı. Ama Güvenli Bölge’de de tüm yurtta da, her şey zaman nehrinin azgın sularına kapılmış, akıp gidiyordu.

120 saat bitince

Ve derken ayın 22’si, yani 120 saatin sonu gelecek… O salı günü Amerika ile varılan uzlaşmanın son noktasına ulaşmış olacağız. Ama daha da önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de Rusya Federasyonu Başkanı Putin’le, boşlukta kalan noktaları doldurmaya çalışacak… Yani Güvenli Bölge dediğimiz alanda kalanların, Rusya aracılığı ile Suriye yönetimine nasıl devredilecekleri sorunsalı ele alınacak…

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Mehmet Barlas’ın yazısı