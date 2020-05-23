Mehmet Barlas: Normal demokrasilerde iktidara alternatif olan bir ana muhalefet vardır

Demokratik siyasette normal olarak kabul edilen düzen, belirli sürelerde iktidarla muhalefetin nöbet değiştirmesidir. Bu nedenle normal demokrasilerde iktidara alternatif olan bir ana muhalefet vardır… Eğer birkaç seçim geçtikten sonra da muhalefet partisi iktidardaki partinin yerine geçemiyorsa, bu defa muhalefet partisinin yönetim kadroları değiştirilir.

Türkiye’de ise demokratik siyasette normal olan Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin her seçimden iktidar olarak çıkmasıdır. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki ana muhalefet partisi CHP asla seçim kazanamaz. Bu normal düzen koronavirüs salgını geride kaldıktan sonra da devam edeceğe benziyor.

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Mehmet Barlas’ın yazısı