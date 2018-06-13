Mehmet Barlas: Muharrem İnce’nin Tayyip Erdoğan’ı yenmesi mümkün değildir

Siyaseti yorumlarken gerçeği görmemeniz mümkün müdür?

Muharrem İnce’nin Tayyip Erdoğan’ı yenmesi mümkün değildir… Ama eğer İnce CHP’nin oranından fazla oy alırsa ve hele bir de ikinci tura kalırsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonu gelmiş demektir.

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Kısacası 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimi CHP’nin kaderini belli edecektir.

İşin özüne gelirsek… Nefretin değil hizmete dönük rekabetin egemen olduğu bir ortamda siyasi yarışın yapılmasını özlemekteyiz. Laf ebeliğinin seçmende karşılık bulmadığı, demokratik siyasetin karşıt görüşlere yaşama hakkının güvencesi olarak algılandığı bir düzendir hayal ettiğimiz… Ülkeye hizmet edenlere teşekkür etmek için onların ölmelerinin beklenmediği bir siyasi düzeni özlüyoruz.

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Mehmet Barlas’ın yazısı