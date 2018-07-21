Mehmet Barlas: ‘İnce Hareketi’nin başarıya ulaşması, CHP’li olmayanları da yakından ilgilendiriyor

Türkiye’ye düşman bir ülkenin siyasetçisiymiş gibi devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ve yenilgisini kabul etmek yerine kazananlara saldırmayı huy haline getirmiş bir kişidir Kılıçdaroğlu. FETÖ kaynaklı düzmece belgeleri kürsüye getiren, hakaretleri yüzünden açılan davalarda yüz binlerce lira tazminata mahkûm olan bir uslanmaz kişidir.

Bütün bu nedenlerle Muharrem İnce’nin başlattığı ve CHP kurultayını amaçlayan ve delege imzalarının toplanması hareketi, CHP’li olmayan ama demokrasinin karşılıklı saygılı davranışlara dayanması gerektiğine inanan herkesi ilgilendiriyor.

Reklam

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kaldığı süre boyunca, demokrasimizin sağlıklı işlemesi pek mümkün olmayacaktır. Ezikliği alışkanlık haline getirmiş ve bununla övünen bir anamuhalefet, demokrasinin topal ayağı konumunda bulunacaktır.

Muharrem İnce CHP’ye yeni bir nefes aldırabilir mi, bilemiyorum. Ama hiç olmazsa yenilgisini kabul eden ve kazanana hakaret etmek yerine onu tebrik eden bir siyasetçi figürüdür…

Reklam

Demokrasimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayıplı ve uygunsuz üslubundan bu vesile ile arınabilirse, bu bir kazanç olacaktır.

Kısacası “Muharrem İnce Hareketi”nin başarıya ulaşması, CHP’li olmayanları da yakından ilgilendiriyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı