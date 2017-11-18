Mehmet Barlas: Muhalefet etmekle hainlik etmek böylesine birbirine geçmiş kavramlar olmadı

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Sanki Türkiye’yi hedef alan dış kaynaklı komplolar yokmuş ve sanki her gün Güneydoğu’dan şehit haberleri gelmiyormuş gibi, içeride birbirini yemeyi polemik yapmak ya da siyaset etmek zannedenler, sizleri de şaşırtmıyor mu?

“Zaten sen öylesin, zaten ben böyleyim” içerikli kapışmalar, sizleri de şaşırtmıyor mu? Sanki bundan başka bir vatanımız varmış ve sanki bu vatanı sağlıklı yaşatmak değil birbirimizin gözünü oymak aydın olmakmış gibi davranmıyorlar mı bazıları?

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Muhalefet etmekle hainlik etmek böylesine birbirine geçmiş kavramlar olmadı yakın zamanlarda… Ve bu aymazlık yüzünden özgürlüklerine kavuşmalarının zamanı gelmiş ve geçmekte olan insanların tutukluluğu da devam ediyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı