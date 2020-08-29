Mehmet Barlas: Merkel çok kısa sürede yaptığı hatayı anlayacak ve Türkiye’ye yine övgüler düzecektir

İçinde bulunduğumuz dönemde de dünyadaki gelişmeler özellikle Türkiye’yi ilgilendirmeleri açısından dikkatle izleniyor. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye karşı yakın bir ilgi gösterdiği gözlemlenirken, bu görüntü dün bir anda değişti. Bayan Merkel dün birden bire “Bir anlaşmazlık durumunda tüm Avrupa Birliği üyeleri Yunaistan’ın tarafında olmalıdır” benzeri bir şeyler söylemiş.

Angela Merkel’in bu tarihi yanılgısını herhalde zaman düzeltecektir.Çünkü Yunanistan’ın müflis bir ülke olduğunu en iyi Merkel’in bilmesi gerekir. Nitekim bu ülkenin ne kadar değeri varsa Almanya’ya ipotekli değil midir?Ve Yunanistan aynada kendisine bakmak yerine Türkiye’nin denizlerdeki haklarını kısıtlamaya teşebbüs ediyor. Bu yolda da Mısır ve Birleşik ArapEmirlikleri ile Fransa’yı devreye sokmaya çalışıyor. Sanırım Bayan Merkel çok kısa sürede yaptığı hatayı anlayacak ve herhalde Türkiye’ye yine övgüler düzecektir.

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Mehmet Barlas’ın yazısı