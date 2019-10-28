Mehmet Barlas: Madem Trump bizim teröristimize ‘General’ diyor, biz de onun teröristine ‘Mareşal’ diyelim

El Bağdadi belki öldü belki ölmedi… Çünkü Bağdadi’nin öldüğüne ilişkin haber geçen yıl da duyurulmuş ve sonra Bağdadi’nin yaşadığı anlaşılmıştı. Burada takıldığım nokta bizim Milli Savunma Bakanlığı’nın olaya ilişkin duyurusunda El Bağdadi’den neden “Mareşal” diye söz edilmediğidir.

Baksanıza… Bizim teröristimiz PKK/ YPG’nin elebaşlarından olan ‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’e Trump bile “General Mazlum” diyor.

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Diyorum ki… Madem bizim teröristimize Trump “General” diyor, biz de onun teröristine “Mareşal” diyelim… Çünkü bakarsınız yakında bizim FETÖ elebaşından da “Halife” falan diye söz ederler bunlar.

Mehmet Barlas’ın yazısı