Mehmet Barlas: Kriz şeklinde nitelediğimiz durumlar bizi sıyırıp geçerler

Önümüzdeki günlerde Trump’ın görevden alınması sürecine girildiğini ve Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarının ABD tüketicisini de, ABD ekonomisini de vurduğunu görürsek şaşırmayalım.

Bugün kriz şeklinde nitelediğimiz durumlar bizi sıyırıp geçerler. Ama bu krizlerin benzerleri ABD’yi vurduğu zaman ekonomi de sosyal yapı da alt üst olur.

Trump-Pence ikilisinin Siyonist- Evangelist Amerikan yobaz seçmenlerinin kasım ara seçimlerinde gözlerine girmek için Türkiye’ye yaptırımlar uygulamasına karşı tabii ki biz gerekenleri yapacağız ve zaten yapıyoruz.

Vatandaşlar olarak da “Ya sabır, ya selamet” dememiz herhalde rahatlatıcı olacaktır.

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Mehmet Barlas’ın yazısı