Mehmet Barlas: Kriz böyle devam ederse Körfez’de de Rus askeri varlığını görebiliriz

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından Katar’a uygulanan boykot ve ambargo yetmemiş ki, şimdi de 13 maddelik bir talep listesi sunmuşlar. Katar’a bu talepleri yerine getirilmesi için de 10 gün süre tanımışlar.

İşin özeti, Katar’la bu ülkeler arasındaki gerginlik gerçekten çığırından çıkmış özellikler gösteriyor.

Katar’a 10 gün süre tanınarak diretilen talepler herhalde bu talepleri seslendirenlere iade edilecektir. Ortadoğu’daki en büyük ABD üssünün bulunduğu Katar’a saldırırlarsa, sonunda işin nerelere varacağı da herhalde tahmin edilebilir. Ama bu kriz böyle devam ederse sonunda Körfez’de de Rus askeri varlığını görebiliriz.

Mehmet Barlas’ın yazısı