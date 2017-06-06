Mehmet Barlas: Körfez’deki kriz Türkiye’yi üzecektir

Zaten krizden krize koşan Ortadoğu’da ve dünyada, Körfez’de patlayan Katar Krizi eksikti. Dün bir anda Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, Maldivler ve Libya’nın, Katar’la tüm diplomatik ilişkilerinin kesildiği duyuruldu.

Körfez’deki bu kriz Körfez’deki tüm ülkelerle yakın ilişkilerde bulunan Türkiye’yi üzecektir.

Bu krizin Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı zirve toplantısı ertesinde patlaması ise tabii ki krizin arkasında başka nedenler olacağını akla getiriyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı