Mehmet Barlas: Koca, salgınla mücadeledeki istikrarsızlığı, toplumun yasaklara uymamasına bağlamakta ısrarcı

Nihayet cumartesi İstanbul’da normale dönüş başlatıldı ve batmayıp hala ayakta kalabilen lokantalar açıldı. Ve derken bunlara da baskın yapıldığını, kişi başına binlerce lira ceza yazıldığını bizler üzülerek izledik, onlar ise mutlulukla izlemeye başladılar… Bu durumdan bakalım sağlıkla görevli yetkililer ve kurul üyeleri ders alacaklar mı? Yasakçılığın artık çığırından çıkmaya başladığını ve toplumun akıl sağlığının tehlikeye düşmeye başladığını görebilecekler mi?

Sağlık Bakanı Koca’ya gelince, salgınla mücadeledeki istikrarsızlığı, toplumun yasaklara uymamasına bağlamakta adeta ısrarcı. Bir müjde verir gibi İstanbul’un haritadaki renginin kırmızıya dönmesi ihtimalinden söz etti.

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Mehmet Barlas’ın yazısı