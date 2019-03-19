Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu’nun var olması Erdoğan’a haksızlıktır

Cevabını aradığımız soru ortada değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu sonsuza kadar CHP’nin başında kalsa da bu partinin durumu değişmeyecektir. Ve Kılıçdaroğlu adeta sonsuza kadar CHP’nin başında durmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki varlığı siyasette başarısızlığın ödüllendirilmesi anlamına gelmiyor mu?

Buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem siyasette hem de seçimlerde kazandığı zaferlere rağmen, karşısında rakip olarak ezik Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP’nin değişmez ana muhalefet olarak kalması haksızlık değil midir?

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Mehmet Barlas’ın yazısı