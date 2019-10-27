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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu da grup toplantısında Galatasaray bayrağı açar

lk bakışta gözümüze hoş gelen görüntüler, biraz zaman geçtikten sonra rahatsız edecek yorumlara da neden olabilir. Bu duruma bir örnek olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmasını göstermek mümkündür.

Kılıçdaroğlu ne der?

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Bakarsınız bunlar artık daha da fazla çileden çıkar ve “Trump’ın mektubu herkese değil sadece Fenerbahçe taraftarlarına gönderildi” derler.

Kemal Kılıçdaroğlu da Salı günkü CHP Grup toplantısında Galatasaray bayrağı açar ve “Geçen yıl biz şampiyon olduk, Fenerbahçe az kalsın ikinci lige düşüyordu” diye konuşma yapar.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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