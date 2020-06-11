Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu ‘Aynı formül neden Altan veya Kavala için de kullanılmıyor’ diye sorabilirdi

Tutuklu gazeteciler ve düşünce suçlularının varlığı beni çok mutsuz ediyor. Ülkemin bu nedenle yurt dışında ağır eleştirilere konu olduğunu da görüyorum. Mesela CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülüp tutuklanınca çok üzülmüştüm. Bereket aynı gün salgın gerekçe edilerek Berberoğlu tahliye edildi.

Kılıçdaroğlu “Aynı formül neden Ahmet Altan veya Osman Kavala için de kullanılmıyor” diye sorabilirdi grup toplantısında… ‘Sosyete damat’ benzeri saçma sapan tekerlemelerle vaktini ziyan edeceğine, özgürlüklerin önemini vurgulayabilirdi.

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Mehmet Barlas’ın yazısı