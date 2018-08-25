Mehmet Barlas: Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için özel bir yönetim modeli oluştursa

Bodrum’a 1965’ten beridir geliyorum. Mavi Yolculuklarda yıllarca denizlerde gezdim, Bodrum gecelerini ve günlerini gençliğimin coşkusuyla yaşadım. Guletlerle koyları dolaşırken, şimdi gördüğüm süper yatların da bu sulara geleceğini hayal bile etmiyordum. Bodrum çok güzeldi ve yaşam basitlikten kaynaklanan bir zenginlikteydi.

Bugün ise bu zenginlik bir gerçek… Ama acıklı bir zenginlik bu… Bodrum’un semtlerini birbirine bağlayan yollar hem dar, hem bakımsız. Keşke mümkün olsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için özel bir yönetim modeli oluştursa ve bu eşsiz turizm merkezi bugünkü sefil halinden kurtarılsa.

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Bir marifet yapıyormuş gibi Yunan adalarına gidenler, bütün Yunan adalarının bir Bodrum etmediğini bilirler. Sadece Yunan adaları çok düzenlidirler ve bakımlıdırlar. Bodrum’a devlet bir el atsa, burası onlardan daha düzenli ve bakımlı olurdu.

Mehmet Barlas’ın yazısı