Mehmet Barlas: Keşke Amerika yine kendi kıtasında kendini oyalayabilseydi

Uzmanlara kulak verirseniz Amerika ile İran arasında sıcak bir savaşın patlaması ihtimal dahilinde değilmiş. Herhalde bu uzmanların yorumlarından aldığı cesaretle Trump atıp tutmayı sürdürüyor. İran’a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran’ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını Twitter’dan paylaştı. Tabii İran yetkilileri de susmuyor… İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hasan Dehkan yaptığı açıklamada, “İran’ın ABD’ye yanıtı askeri alanda” olacak ifadelerini kullanmış.

Karşılıklı tehditlerle dolu bir günü daha geride bırakırken, yarının nelere gebe olduğunu tahmin etmekten aciziz… Mümkün olsa ve zamanı yine 1930’lara döndürebilseydik ve Amerika yine kendi kıtasında kendini oyalayabilseydi ne iyi olurdu…

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Mehmet Barlas’ın yazısı