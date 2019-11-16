Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Jeffrey, ABD medyasının ve siyasetçilerin teröristler ile Kürtleri karıştırmasının ne anlama geldiğini anlamış

Konuşa konuşa anlaşan insanlara son örnek, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey olabilir… Ankara’daki temasları sonrasında, Türkiye’nin gerek Suriye’ye gerekse teröristlere karşı tutumunu anladığı görülen Jeffrey, ‘Mazlum Kobani’ olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin’e atıfta bulunarak, “Biz kişilere değil SDG güçlerine (YPG/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir” demiş.

Jeffrey, Amerikan medyasının ve siyasetçilerin PKK/PYD teröristleri ile Kürtleri karıştırmasının ne anlama geldiğini de anlamış…

Reklam

Mehmet Barlas’ın yazısı

SON HABERLER

Eğlenceli bir aşk öyküsü: Kelebekler Özgürdür

Kats Sahne’de bu sezonun sürprizi Leonard Gershe’in ünlü Broadway müzikali “Butterflies are Free”. Menekşe Orhonlu’nun çeviri ve uyarlamasıyla, bize uyarlanmış şakalarıyla, Türkçe karakter isimleriyle “Kelebekler Özgürdür” sıcacık bir oyun olmuş.

Kedilerden erkeklere hayat dersleri

Barış Soydan’ın ilk öykü kitabı ‘Kediler ve Erkekler’, kedilerin erkeklere verdiği hayat derslerini 11 öyküde okurlarla buluşturuyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...