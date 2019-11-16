Mehmet Barlas: Jeffrey, ABD medyasının ve siyasetçilerin teröristler ile Kürtleri karıştırmasının ne anlama geldiğini anlamış

Konuşa konuşa anlaşan insanlara son örnek, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey olabilir… Ankara’daki temasları sonrasında, Türkiye’nin gerek Suriye’ye gerekse teröristlere karşı tutumunu anladığı görülen Jeffrey, ‘Mazlum Kobani’ olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin’e atıfta bulunarak, “Biz kişilere değil SDG güçlerine (YPG/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir” demiş.

Jeffrey, Amerikan medyasının ve siyasetçilerin PKK/PYD teröristleri ile Kürtleri karıştırmasının ne anlama geldiğini de anlamış…

Reklam

Mehmet Barlas’ın yazısı