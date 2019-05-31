Mehmet Barlas: İyi ki Kıbrıs çözümsüz bir sorun olarak bugüne kalmış

Doğu Akdeniz’in eraltı zenginliklerine dönük olarak İsrail’in ve Yunanistan’ın sergiledikleri telaş açığa çıkınca, anlaşıldı ki, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, bizim haklarımız açısından bir teminatmış.

Kıbrıslı Rumlar isterlerse Fransa’ya ve başka ülkelere de askeri üsler verebilirler.

Ama unutmamaları gerekir ki, Ada’nın Kuzey yarısı ile Türkiye Cumhuriyeti adeta tek devletmiş kadar yakındır. Aynı durum kara suları hesaplanırken de söz konusu değil midir?

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Özetle, iyi ki Kıbrıs çözümsüz bir sorun olarak bugüne kalmış.

Mehmet Barlas’ın yazısı