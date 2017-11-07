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Mehmet Barlas: Irak Kürt Yönetimi ile yeniden diyaloga girmeliyiz

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Neçirvan Barzani’nin “Türkiye dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşme istiyoruz” şeklindeki sözleri, geçmişteki güzel günleri yeniden canlandırmak için bir fırsattır. Özellikle ABD’nin Kuzey Suriye’de bir PKK/PYD içerikli Kürt devleti kurmayı planladığı bu dönemde, Ankara ile Erbil arasındaki diyalog her zamankinden daha önemlidir.

Bu dönemde Kuzey Irak Kürtleri ile sıcak ilişkileri yeniden canlandırmak, hem Ortadoğu’yu konu alan bölücü projelere cevap olacak hem de Türkiye’nin vatandaşları olan Kürtlere dönük anlamlı bir mesaj oluşturacaktır.

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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