Mehmet Barlas: İnce’nin seçim kampanyasına renk kattığı inkar edilemez

İnce’nin son konuşmalarındaki atıp tutmalarına gelince… Bunlardan bazılarının zemin ve zaman açısından tutarsızlıkları var. Mesela bir generalin apoletlerinin sökülmesi denilince akla sivil demokrasi dönemi değil, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun’un rütbesinin erliğe indirildiği 27 Mayıs darbesi gelir… Bunun yanında “Ben seçilirsem şunu bunu yapacağım” derken, İnce’nin “Benim vaatlerimi gerçekleştirecek ekibim” diye sunabildiği bir kadronun olmadığı da biliniyor. Yani İncesiyasete tek başına her şeyi yapabilecek bir “Süpermen modeli” sunuyor. Ama sonuçta seçim kampanyasına renk kattığı inkâr edilemez.

Mehmet Barlas’ın yazısı