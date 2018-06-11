Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: İnce’nin seçim kampanyasına renk kattığı inkar edilemez

İnce’nin son konuşmalarındaki atıp tutmalarına gelince… Bunlardan bazılarının zemin ve zaman açısından tutarsızlıkları var. Mesela bir generalin apoletlerinin sökülmesi denilince akla sivil demokrasi dönemi değil, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun’un rütbesinin erliğe indirildiği 27 Mayıs darbesi gelir… Bunun yanında “Ben seçilirsem şunu bunu yapacağım” derken, İnce’nin “Benim vaatlerimi gerçekleştirecek ekibim” diye sunabildiği bir kadronun olmadığı da biliniyor. Yani İncesiyasete tek başına her şeyi yapabilecek bir “Süpermen modeli” sunuyor. Ama sonuçta seçim kampanyasına renk kattığı inkâr edilemez.

Mehmet Barlas’ın yazısı 

Reklam


SON HABERLER

Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma

İngiliz The Guardian gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan ve Yunanistan’daki mahkeme tarafından serbest bırakılan sekiz firari askerin 7/24, silahlı askerler tarafından korunduğunu yazdı. 

Askerlerle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, “Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...