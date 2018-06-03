Mehmet Barlas: İnceler gelip geçer ama Kılıçdaroğlu hiç kıpırdamaz oturduğu yerde

Şimdi sırada Muharrem İnce var… Çok iyi hatipmiş, generallerin apoletlerini sökecek kadar yürekliymiş, ağzına gelen her şeyi söylemekten çekinmeyen bir kişiymiş, özgüvenliymiş, halktan kopuk değilmiş… İnce hakkındaki bu övgüleri okurken, içinizden “Yazık olmuş CHP”ye diye düşünüyorsunuz. Böyle bir insan dururken, CHP’nin hâlâ Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde bulunması, yürek yakıcı bir durum olmuyor mu?

Yani Muharrem İnce hem CHP’nin Genel Başkanı hem de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olsa daha doğru olmaz mıydı? Böylece CHP’nin oyları yüzde 25’lerden daha yukarısını da belki görebilirdi. Ama bugün İnce’yi cilalayanlar, Kılıçdaroğlu’na tek söz bile söyleyemiyorlar. Çünkü bunlara göre CHP’nin tapusu Kılıçdaroğlu’nun elinde… İnceler gelip geçer ama Kılıçdaroğlu hiç kıpırdamaz oturduğu yerde.

Reklam

Mehmet Barlas’ın yazısı