Mehmet Barlas: İnanması zor durum, Libya’da Rusya’nın da Türkiye’nin karşısında yer alması

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve deniz sınırlarını yeniden belirleyen anlaşma, bir çeşit ayıraç görevi yapıyor. Bu anlaşmayı imzalayan Libya Hükümeti’ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter Çetesi’ni destekleyenler, bu anlaşmaya da karşı çıkıyor. İnanması zor olan durum ise, Putin Rusya’sının da, Haftercilerin safında ve Türkiye’nin karşısında yer almasıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı