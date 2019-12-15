Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: İnanması zor durum, Libya’da Rusya’nın da Türkiye’nin karşısında yer alması

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve deniz sınırlarını yeniden belirleyen anlaşma, bir çeşit ayıraç görevi yapıyor. Bu anlaşmayı imzalayan Libya Hükümeti’ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter Çetesi’ni destekleyenler, bu anlaşmaya da karşı çıkıyor. İnanması zor olan durum ise, Putin Rusya’sının da, Haftercilerin safında ve Türkiye’nin karşısında yer almasıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

CHP’li sözcü: İller Bankası da İBB’ye kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ekim ayında İller Bankası’na ilettikleri 600 milyon liralık borç talebinin karşılıksız kaldığını, bu sebeple Bostancı-Dudullu metro hattında çalışmaların başlayamadığını söyledi.

Kriminal rapor: Rabia Naz’ın kıyafetlerinde ‘lastik izi’ olabilir

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, Rabia Naz’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, ‘lastik izi olabileceği’ bilgisi yer aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...