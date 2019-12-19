Mehmet Barlas: İmamoğlu’nun işi çok zor

Önümüzdeki aylar da şimdiye kadar olduğu gibi yağmursuz geçerse, İstanbul’un iddialı yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işi çok zorlaşacaktır. 1994’te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’a Belediye Başkanı olmadan önce bu kent nasıl susuzluktan kırıldıysa, önümüzdeki dönemde de aynı tablo yaşanacak ve İstanbullular “Yeni bir Erdoğan çıksa da kente su getirse”diyerek beklemeye başlayacaklardır.

Galiba bütün mesele Ekrem İmamoğlu’nun ne yapıp yapıp, Belediye Başkanlığı’nda 2050 yılına kadar kalmayı başarmasına bağlıdır. Bu da tabii ki kolay değildir. Çünkü bugünden 2050 yılına kadar uzanacak zaman diliminde kim bilir kaç kez genel seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi olacaktır? İmamoğlu’nun ihtirasını bastırıp Belediye Başkanı kalmakla yetinmesi, tabii ki kolay olmayacaktır.

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Mehmet Barlas’ın yazısı