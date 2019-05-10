Mehmet Barlas: ‘İmamoğlu’nun destekçileri’nin yerine ‘Geziciler’ geçti

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Belediye Başkanı seçiminin ikinci turuna gidilirken, birinci turu mazbata ile bitiren İmamoğlu’nun destekçileri şimdiden hata yapmaya başladılar. Daha doğru olanı söyleyeyim… “İmamoğlu’nun destekçileri”nin yerine “Geziciler” geçti. Şimdi birileri geçmişte hem toplum hem de devlet tarafından reddedilen bir sokak eyleminin, 23 Haziran’da İstanbul seçmeni tarafından kabul edileceğini zannediyor.

Gezici kalıntılarının gösterileri zaman zaman sosyal medyaya yansıtılıyor.

Bu arada spor kulüplerinin toplantıları bile, bu gösterilere sahne olmakta. Oruç tutmamayı bir ayrıcalık biçiminde sunan izansızların, CHP’yi de bu izansızlığın parçası haline getirme çabaları, işi tırmandırmakta. Marjinal siyasi gruplar da İmamoğlu tarafına ağırlıklarını koyacaklarını birer birer açıklıyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı