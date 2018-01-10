Mehmet Barlas: Her iktidarın eleştiri ve özeleştiriye ihtiyacı vardır

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Demokrasilerde muhalefetin varlık sebebi hem iktidara alternatif partilerin bulunmasıdır, hem de muhalefetten gelecek eleştiriler sayesinde ülke yönetimindeki hataların düzeltilmesi şansının artacak olmasıdır.

Ne yazık ki Türk siyasetinde muhalefet etmek her şeye “Hayır” demek ve iktidarla adeta ölüm kalım savaşına girmişler gibi bir çizgi izlemek şeklinde anlaşılmıştır. Bitmek tükenmek bilmeyen bu sertleşme yüzünden, iktidar kadroları da özeleştiri yapamamaktadır. İktidar safında yer alanların özeleştiri yapmaları onların hemen ihanetle suçlanmalarına kadar dayanmaktadır.

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Bugün de CHP ve HDP’nin muhalefet çizgileri, demokratik siyaseti ölüm kalım savaşı ve nefret üretimi şeklinde belirlendiği için, AK Parti iktidarı hem sağlıklı eleştirilerden hem de özeleştiriden yoksun. Mutsuz ve az akıllı AK Partililer ise özeleştiri yapmak yerine fitne kazanı kaynatmayı tercih ediyorlar…

Mehmet Barlas’ın yazısı