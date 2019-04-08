Mehmet Barlas: İki aday arasındaki oy farkının şimdilik 3-4 bine yaklaştığı kesine yakındır

Adaylara verilen oyların nasıl değiştirildiğini, oy almayanlara nasıl oy yazıldığını kanıtları ile gördük.

Bu arada geçerli sayılmayan oylar arasında Binali Yıldırım’ın geçerli oylarının yer aldığını da gördük.

Şu ana kadar saptanılan usulsüzlükler ya da hilekarlıklar hesaba alındığında, iki aday arasındaki oy farkının şimdilik 3-4 bine yaklaştığı kesine yakındır.

Mehmet Barlas’ın yazısı