Mehmet Barlas: İddia, FETÖ’nün bazı partilerin içlerine sızdığı ve hatta bazı partileri kurdurduğu şeklinde

Rahatsız edici birliktelikler 24 Haziran seçimlerine uzanan yolun bir nevi çukurları olabilir. Örneğin HDP’li Altan Tan’ın Saadet Partisi adayı olması bu gibi durumlara sadece bir örnektir. Ya da AK Parti kurucusuyken yolu ayrılan Sivaslı Abdüllatif Şener’in CHP’den aday olmasını, bakalım Konyalı seçmenler nasıl değerlendirecekler?

Çok fazla söylenilip tartışılan bir iddia FETÖ’nün bazı partilerin içlerine sızdığı ve hatta bazı partileri kurdurduğu şeklinde… Ancak şunu da hiç unutmayalım. FETÖ’cüler kurumlara sızmak konusunda ne kadar hünerli olsalar da, oylar açısından sayısal değerleri çok azdır. Yani FETÖ’ye güvenerek 24 Haziran’dan bir şeyler bekleyenler yanılırlar. Ama parasal destekleri, onlara bağımlı partileri ve siyasetçileri 24 Haziran’a kadar taşıyabilir.

İşte bu şekilde günlerimiz geçiyor.

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Mehmet Barlas’ın yazısı