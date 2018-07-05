Mehmet Barlas: Hesaba göre ‘muzaffer’ Muharrem İnce, ‘ezik’ Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine geçecek

Belli ki bu süreç artık önlenemez bir hızla hedefe ulaşacak. Ancak Muharrem İnce ve taraftarlarının anlamadıkları bir önemli husus var. Onlar İnce’nin oylarının CHP’nin oylarından fazla olduğuna veya Cumhur İttifakı’nın milletvekili seçimlerini kazandığına bakıp, CHP yönetiminin ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilmiş olduğuna güveniyorlar.

Yani muzaffer Muharrem İnce, ezik Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yerine geçerek CHP’nin lideri olacaktır bu hesaba göre… Oysa Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından şimdiye kadar “Seçimde yenildik” diye bir cümle çıkmamıştır. Kılıçdaroğlu’na göre 24 Haziran seçimlerinin yenileni AK Parti’dir. Bu durumda İnce ve taraftarlarının öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlerde CHP’nin yenildiği gerçeğini kabul ettirmeleri gerekiyor.

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Mehmet Barlas’ın yazısı