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Mehmet Barlas: Hem büyük değişimi hem de büyük tekrarı yaşıyoruz

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Biz Türklerin siyasi tarihi hem büyük bir başarı hikâyesidir, hem de büyük bir tekrarın öyküsüdür…

Şu anda sahip olduğumuz kolaylıkları, alt ve üstyapıdaki müthiş yenilenmeleri düşündüğünüz zaman, başarı hikâyesinin ayrıntılarına girmiş olursunuz. Kentleşmeyi, iletişim çağına geçişi ve geniş kitlelerin önünde açılan hizmetleri düşündüğünüzde, uzun süren durağan yıllardan sonra gerçekten çağ atlamadan söz edilebileceğini görürsünüz

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Ama Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan kötü alışkanlıkların bir türlü tedavi edilememesi sonunda, büyük bir tekrarın yaşandığını da gözlersiniz.

Mehmet Barlas’ın yazısı

 


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