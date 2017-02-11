Mehmet Barlas: Hayır denilmesini savunanların da var olacaklarını kabul etmemiz gerekiyor

Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin vazgeçilmez ön şartı, tabii ki farklı görüşlerin seslendirilebilmesidir. Bu bakımdan referandumda Evet denilmesini savunanlar kadar Hayır denilmesini savunanların da var olacaklarını kabul etmemiz gerekiyor.

“Hayır’da hayır vardır” benzeri tekerlemeler, bu referandum kampanyasının düzeyini düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Çünkü bu referandumda Evet çıkması ile Türkiye normal gündemine dönecek, hem siyasi hem de ekonomik istikrar daha güçlenecektir. Yani Hayır’da hayırsızlık olması ihtimali daha fazladır.

Mehmet Barlas’ın yazısı