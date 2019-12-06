Mehmet Barlas: Gülen’e Erzurum’da ‘Komünizmle Mücadele Derneği’ kurduran örgütün CIA olduğunu bilmeyen var mıdır?

İçimizde hiç kuşku kaldı mı acaba? Arkasında Amerikan desteği olmasa, PKK Irak’ın Kandil’inde barınabilir miydi? Veya Fetullah Gülen’e Erzurum’da ‘Komünizmle Mücadele Derneği’ kurduran örgütün CIA olduğunu bilmeyen var mıdır?
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Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Kurallara uymayan balıkçılara 23 milyon 600 bin lira ceza
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 10 ayında 94 bin 422 su ürününün denetlendiğini belirterek, “588 ton su ürünü ve 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı” dedi.
50 yıldır zirvede: ‘It’s a Wonderful Life’
75 yaş üstü eski tüfekler ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Duayenlerin filmi ‘The Irishman’in yankıları sürerken, bu kez müzik dünyasının büyük ustası Paul McCartney’den haber geldi. The Beatles eski üyesi 77 yaşındaki McCartney, ‘It’s A Wonderful Life’ filminden uyarlanacak müzikal için beste yapacağını açıkladı. Usta sanatçı, ilk kez bir sahne müzikali için çalışacağını, şarkı sözlerini Lee Hall ile birlikte yazacaklarını ve müzikalin 2020 yılı sonuna doğru sahneleneceğini söyledi.
Moody’s: BDDK’nın ‘batık kredi’ kararı Türk bankaları için olumlu
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) banka bilançolarından Grup 5 kredileri (zarar niteliğindeki krediler) silmesine imkan tanıyan kararının Türk bankaları için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.
İYİ Parti’li Çıray: NATO zirvesi bir dış politika fiyaskosu olarak tarihe geçti
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Britanya’daki NATO zirvesinin AKP dış politikasının ‘büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçeceğini’ söyledi.