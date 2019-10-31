Mehmet Barlas: Görüşmede Trump’ın başını Erdoğan’ın omzuna dayayarak ağlaması ihtimali fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’da Başkan Trump’la yapacağı görüşme, mümkün olsa da dakika dakika filme alınıp, yayınlansaydı…

Herhalde son yılların en fazla ilgi çeken belgeseli olurdu…

Reklam

Ağlayacak mı?

Benim tahminim bu görüşmede Trump’ın başını Erdoğan’ın omzuna dayayarak, hıçkıra hıçkıra ağlaması ihtimalinin fazla olacağıdır…

Adeta dört taraftan kuşatılmış ve görevden azledilmesi için tüm rakiplerinin ölesiye uğraş verdikleri Amerikan Başkanı herhalde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Senolsan bu durumda ne yapardın” diye akıl soracaktır.

Mehmet Barlas’ın yazısı