Mehmet Barlas: Gökdelenin tepesindeki ‘Trump’ adı yerinde kalsa ama önüne ‘Kaçık’ sözcüğü koyulsa

Bizde de halkın ellerindeki dövizler, yaşanan soruna pek çözüm getiremez. Ancak yurtdışındabüyük dolar hesapları bulunan ve her yıl ülkenin dolar milyarderleri olarak açıklanan kesim,bu hesaplarını Türk bankalarına getirirlerse, sonuç çarpıcı olabilir. Bütün bunların yanında, mesela geliri büyük rakam tutmayan Kurumlar Vergisi gözden çıkartılıp sıfırlanırsa, Türkiye’ye sermaye girişleri hızlanabilir. Kurumlar Vergisi olmayan bir pazar yabancı sermayeye cazip gelir.

Biz ABD’ye karşı mesela İncirlik Üssü’nün kapatılmasına benzer etkin yaptırımları herhalde “Şimdilik” uygulamayacağız. Ama mesela Şişli’deki “Trump Tower”ın sahibi olan Doğan Holding’den rica etsek. Gökdelenin tepesindeki “Trump” adı yerinde kalsa ama onun önüne aynı büyüklükte “Kaçık” sözcüğü koyulsa güzel olmaz mı?

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Mehmet Barlas’ın yazısı