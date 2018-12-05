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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Gezi’yi teröristler ele geçirmişlerdi

Dünya olaylarını izlerken bunlardan kendi ülkenize dönük çıkarsamalar yapmak herhalde doğru olacaktır.

Fransa’daki Sarı Yelekliler kalkışmasının benzerini biz Gezi kalkışmasının ilk bölümünde yaşamamış mıydık? Teröristlerin ve aşırı akımlara mensup eylemcilerin henüz Gezi kalkışmasına bulaşmadıkları dönemde sokağa çıkanlar, orta sınıf kentliler değil miydi?

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Bunların kafalarında ne 3’üncü Köprü’ye hayır demek, ne de yeni havalimanına karşı olmak vardı. Bunların tam olarak ne istedikleri ise anlaşılamadı. Çünkü Gezi’yi teröristler ele geçirmişlerdi.

Bizde de otomobil sayısının 20 milyonu geçtiğini unutmayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı 


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