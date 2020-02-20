Mehmet Barlas: Gezi olaylarının aklanmasına karşı Erdoğan’ın tepkisini anlamak gerekiyor

Yargının Gezi olaylarını aklamasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği tepkiyi anlamak gerekiyor. Gerçekten de Gezi Olayları, 1-2 ağaç için çevreci kitlelerin koydukları bir eylem değildi. Ama eğer çok saf iseniz ya da çok bilenmiş bir kin duygusu ile siyasete bakıyorsanız, “Çocuk gönlüm kaygılardan azade/ Masaldaki mor kaküllü şehzade/ Alaylarla Kaf Dağı’na hareket” dizelerine bakar gibi bakabilirsiniz Gezi olaylarına…
SON HABERLER
Erdoğan: İdlib harekatı an meselesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişteki harekatlar öncesinde sarfettiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü yineleyerek, “İdlib harekatı an meselesidir” dedi.
Büyükada davası: Avukatların savunmaları tamamlanmadı, dava 3 Nisan’a ertelendi
Büyükada’da yaptıkları toplantı gerekçe gösterilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlarından yargılanan 11 sanığın avukatlarının savunmaları tamamlanmadığı için, dava 3 Nisan’a ertelendi.
Rusya: Türkiye’nin Suriye ordusuna harekat düzenlemesi İdlib için en kötü senaryo
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün “İdlib harekatı an meselesi” demesi üzerine “İdlib için en kötü senaryo” dedi.
Demirtaş ve Kavala içeride çünkü Erdoğan rövanş peşinde
Erdoğan, Kürtlerin başkanlığa karşı ikna edildiğini, bu konuda kritik isimlerden birinin de Kavala olduğunu düşünüyor.
Erdoğan, Kavala’ya gözaltı kararına saygılarını sundu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işadamı Osman Kavala hakkında dün Gezi davasından tahliye kararı verildikten hemen sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmasından gözaltı kararı çıkarılması için, “Saygı duymak lazım” dedi.