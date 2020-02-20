Mehmet Barlas: Gezi olaylarının aklanmasına karşı Erdoğan’ın tepkisini anlamak gerekiyor

Yargının Gezi olaylarını aklamasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği tepkiyi anlamak gerekiyor. Gerçekten de Gezi Olayları, 1-2 ağaç için çevreci kitlelerin koydukları bir eylem değildi. Ama eğer çok saf iseniz ya da çok bilenmiş bir kin duygusu ile siyasete bakıyorsanız, “Çocuk gönlüm kaygılardan azade/ Masaldaki mor kaküllü şehzade/ Alaylarla Kaf Dağı’na hareket” dizelerine bakar gibi bakabilirsiniz Gezi olaylarına…

Mehmet Barlas’ın yazısı