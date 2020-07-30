Mehmet Barlas: ‘Gerçek gündem’in ne olduğunu anlamayanlara ana muhalefetin sözcüleri de dahil

Türkiye’nin siyaset ve düşünce hayatının en hastalıklı kesimi ‘Gerçek Gündem’in ne olduğunu anlamayanlardır. Ne yazık ki bu kesime ana muhalefetin sözcüleri de dahildir… Bunlar Atatürk’ün aziz hatırasını kullanarak siyaseti yozlaştırmaktalar. Ya da Ayasofya’nın cami olmasını bahane ederek tarihle boğuşmaktadırlar.

Türkiye siyasetine ağırlıklarını koymak isteyenler, gerçek gündemdeki sorunlara çözüm üretmek için kafalarını ve çenelerini çalıştırmalıdırlar. Aksi halde laf ebesi olmaktan öteye gidemezler.

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Mehmet Barlas’ın yazısı