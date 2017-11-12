Mehmet Barlas: Geçmişle övünmek iç siyasette fazla anlam taşımıyor

Yani bu “Engin tarih”e dayalı iddialı söylemler İsrail akla gelince bir anda anlamlarını yitiriyorlar. İşin ilginç yanı, geçmişle övünmek meselesi, iç siyasette de fazla anlam taşımamakta…

Mesela Türkiye’nin en engin tarihe sahip partisi CHP’nin her kurulan en yeni parti karşısında seçim kaybetmesi, dikkate alınması gereken bir gerçek değil midir? Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve son olarak AK Parti, bu konudaki örneklerdir.

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KISSADAN HİSSE- Şanlı tarihe ve engin geçmişe değil kendine güvenmek daha doğrudur. Bu güven duygusu akılla ve gerçekçilikle desteklendiği takdirde, başarı kaçınılmaz olur.

Mehmet Barlas’ın yazısı