Mehmet Barlas: Gece karanlığında ışıklarını yakarlarsa, bunların elektriği hemen kesilir

Artık biliyoruz ki Ankara’daki devlet kurumlarının üyeleri kaşınır ve gece karanlığında ışıklarını yakarlarsa, bunların elektriği hemen kesilir. Garip olan bunca yaşanılan acı ve tatlı deneyler sonunda bile bir yüksek yargıcın kendi toplumunun davranışlarını tahlil edecek yeteneğe sahip olmamasıdır… Anayasa Mahkemesi bu aksaklık konusunda kendi üyelerine dönük eğitim çalışmalarına başlamalıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı