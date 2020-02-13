Mehmet Barlas: FETÖ’nün siyasi ayağı fena halde kokuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda patladı. Lafı hiç uzatmadan ne demek istiyorsa açık ve seçik söyledi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir” dedi. Erdoğan, “FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?” sorusunu da gündeme getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslendirdiği bu teşhisler sonrasında söylenebilecek tek söz “FETÖ’nün siyasi ayağı fena halde kokuyor” şeklinde olabilir.

Mehmet Barlas’ın yazısı