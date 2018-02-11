Mehmet Barlas: FETÖ ya da PKK benzeri tehditlerin Türk devleti karşısında direnebilmeleri imkânsız

Bugünümüzün dünümüzden daha ileri ve daha güvenli olduğu kesindir. Yarınımız da bugünden daha ileri ve daha güvenli olacak. FETÖ ya da PKK benzeri tehditlerin Türk devleti karşısında çok uzun süre direnebilmeleri imkânsızdır… Bugün yaşanılan Afrin operasyonu, Türkiye için sınırlarda güvenliği sağlamayı amaçlayan asayişi koruma amaçlı bir önlemdir.

Endişeli vatandaşların, yaşadıkları ülkenin kıymetini bilmelerini diliyorum. Türkiye’de edindikleri varlıkları yabancı ülkelere taşırken, en azından vicdanları sızlamalıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı