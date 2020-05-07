Mehmet Barlas: Evlerimizde kapalı dururken, Bodrum’un, Marmaris’in rüyasını görüyormuşuz

Evet… İşte biz böyleyiz. Demek evlerimizde kapalı dururken, bir yandan da Bodrum’un, Marmaris’in rüyasını görüyormuşuz. Bu arada sürekli tekrarlanan bir haberin sırrına da ulaşmış oluyoruz. Bilindiği gibi okullar ne zaman tatile girseler uçaklarda, otellerde yer bulunmaz olur. Yani bizler çocuklarımızın hatırı için çalışıyoruz galiba. Okullar tatil olur olmaz büyükler de tatil yapıyor. Refah toplumu düzeyine ulaşmış olmamızı başka türlü nasıl izah edebiliriz ki?

Mehmet Barlas’ın yazısı