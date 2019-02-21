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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Esad’la diyalog ABD’nin projesini önleyebilir

Bu DEAŞ Irak’ta yok edildi, Suriye’de de minimal noktada varlığını sürdürüyor. Ancak Trump yönetimi, Suriye’deki askeri varlıklarını DEAŞ’ın devamına bağlıyor. Bir başka deyişle bu konuyu istismar ediyor. Suudileri ve diğer Körfez ülkelerini DEAŞ’a ve özellikle İran’a karşı bir Arap Nato’su içinde birleştirmeye çalışıyor.

Bilmece
Türkiye işte bu tür bir bilmecenin etkin taraflarından biri olmak durumunda.

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Galiba şu anda öncelik Suriye’ye ilişkin politikamızda bazı düzeltmeler yapmaktır. Özellikle Esad yönetimi ile Rusya üzerinden daha etkin bir diyaloga girmek düşünülebilir. Bu en azından Amerika’nın PKK/PYD’ye bir Kürt devleti kurdurma projesini belki önleyebilir.

Mehmet Barlas’ın haberi

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