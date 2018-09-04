Mehmet Barlas: Esad rejiminin anayasa ve seçim çalışmalarına katkıda bulunmalıyız

Sade İdlib krizi değil tüm Suriye’nin güvenliği ve bütünlüğü de, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor. Bu noktada artık bizler, Arap Baharının CIA tarafından körüklenmiş rüzgârı Suriye’yi vurmadan önce yaptığımız gibi, Esad rejiminin Suriye’de anayasa reformunu ve seçimleri yapmasını amaçlayan çalışmalarına katkıda bulunmalıyız.

Mehmet Barlas’ın yazısı