Mehmet Barlas: Esad rejiminin anayasa ve seçim çalışmalarına katkıda bulunmalıyız

Sade İdlib krizi değil tüm Suriye’nin güvenliği ve bütünlüğü de, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor. Bu noktada artık bizler, Arap Baharının CIA tarafından körüklenmiş rüzgârı Suriye’yi vurmadan önce yaptığımız gibi, Esad rejiminin Suriye’de anayasa reformunu ve seçimleri yapmasını amaçlayan çalışmalarına katkıda bulunmalıyız.
SON HABERLER
İddia: Kabataş’a ‘beton martı’ projesi iptal, peyzaj çalışmasıyla meydan açılacak
‘Martı Projesi’ olarak bilinen ‘Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi’ projesinin iptal edildiği öne sürüldü.
Askeri kulis: Hatay’a yapılan sevkiyat, göçü Suriye’de durdurmak için
Suriye ordusunun beklenen İdlib operasyonu öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınıra yönelik başlattığı silah sevkiyatının amacının, başlayacak olası göç dalgasının Türkiye’ye ulaşmaran Suriye içindeki kamplarda kontrol altına alınması olduğu öne sürülüyor.
Savcılık verileri: İstanbul’da bugüne dek 34 darbe davasında 789 sanığa ceza çıktı
Darbe girişiminin ardından İstanbul’da yapılan yargılamalarda toplamda 789 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.
Katılım zorunlu: Okul servisi değil, Yargıtay hakim ve savcıları Beştepe’ye taşınıyor
Tarihte ikinci kez Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan adli yıl açılış törenine tetkik hakimleri ve savcıların zorunlu katılım talimatıyla otobüslerle götürüldüğü ortaya çıktı.
Okluk’taki ‘yazlık saray’: Binalar yapıldı, sahil dolduruldu, 2019’da açılacak
Muğla’daki Okluk Koyu’nda 300 kişilik devlet konukevi inşaatı tamamlandı. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen konukevi için sahilin doldurulduğu, yolların genişletildiği görüldü.