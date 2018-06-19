Mehmet Barlas: Erdoğan zaten seçilecek, 24 Haziran’da seçmek en doğru tutum

Lafı kıvırmanın ve kelime salatası yapmanın artık zamanı değil. Belli ki CumhurbaşkanıErdoğan en güçlü rakibinden bile iki kat fazla seçmen desteğine sahip. Bu gerçeğin ışığındaErdoğan’ın birinci turda yarışı kazanıp yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi aklın gereği ve ülkenin çıkarı doğrultusundadır.

Seçime uzanan ortamdaki kararsızlık, ekonomiyi kuşak altından yani dolar kurundan zaten vurmuştur. Petrol fiyatlarındaki hareketler cari açığı artırmakta, Amerikan Merkez Bankası’nın aldığı zecri kararlar ise doların değerini artırmaktadır.

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Bu kararsızlık ortamını ikinci turun tarihi olan 8 Temmuz’a kadar uzatmak, beraberinde yeni kararsızlıklar getirebilir. Yani Erdoğan’ın zaten seçileceği gerçeğini akılda tutmak ve onu 24 Haziran günü yüzde 50’den fazla oy sahibi kılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçmek en doğru tutumdur.

Mehmet Barlas’ın yazısı