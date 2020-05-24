Mehmet Barlas: Erdoğan belli ki Babacan’a sinirlenmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a adeta ders niteliğinde cevaplar vermesiydi. Erdoğan, “Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Yahu sen bakansın. Başbakandan onay almadan sen o adımı atabilir misin? Kime yutturuyorsun” şeklinde konuştu.

Bir düşünün… Eğer kazara Tayyip Erdoğan AK Parti’den istifa edip yeni bir parti kursaydı, Ali Babacan’a söyleyecek söz bırakır mıydı?

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Mehmet Barlas’ın yazısı