Mehmet Barlas: Erdoğan AK Partili seçmenlere Cumhur İttifakı’nı hatırlatacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu gerçeklerin ışığında Cumhur İttifakı’nı yerel seçimlere de taşımayı düşünürken, sade kendi partisinin değil Türk demokrasisinin geleceğine dönük endişeleri de seslendiriyordu. Bu açıdan MHP’nin sözcülerinin çeşitli nedenlerle Cumhurİttifakı’nı zedeleyebilecek söylemlerine izin vermedi.

Çeşitli konularda MHP ile AK Parti arasındaki yaklaşım farklarını çok açık ifadelerle seslendirdi.

Ama bu arada Cumhur İttifakı’nı da hep korudu.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşürlerken, işte bu gerçeklerin rahatlığı içinde Cumhur İttifakı’nı yerel seçimlere taşımanın yollarını arayacaklar.

MHP İstanbul ve Ankara’da AK Partili adayların seçimi kazanmaları için seçmen tabanında Cumhur İttifakı’nı harekete geçirirken, Erdoğan da MHP’nin güçlü olduğu bazı kentlerdeki AK Partili seçmenlere Cumhur İttifakı’nı hatırlatacaktır.

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Mehmet Barlas’ın yazısı